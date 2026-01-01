OC Handheld Compact este un aparat de curățare portabil, compact, cu presiune medie, pentru utilizare flexibilă și mobilă. Datorită bateriei integrate litiu-ion și furtunului de aspirație de 5 metri pentru surse externe de apă, poți curăța independent de o sursă de energie sau apă — ideal pentru utilizare în deplasare sau în jurul casei. Designul inovator și ușor, cu mâner retractabil, permite depozitarea economisitoare de spațiu și transportul facil. Cu reglajul în 2 trepte al presiunii, aceasta poate fi ajustată între aproximativ 6 și 15 bar, ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile sau pentru extinderea duratei de funcționare a bateriei până la 30 de minute. Un indicator LED oferă informații despre modul selectat și timpul de funcționare al bateriei. Lancea Multi Jet 4-în-1 permite comutarea rapidă între cele patru tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură o curățare delicată și eficientă. Detergentul poate fi aplicat cu duza specială furnizată. Perfect pentru utilizare rapidă și fără complicații, fără setări consumatoare de timp, fie la camping, după ture cu bicicleta sau drumeții, fie în grădină. Bateria poate fi încărcată prin USB-C. Nu este compatibil cu conectoarele de furtun de grădină.

Curățenie mobilă Cu furtunul de aspirație furnizat și bateria integrată, puteți curăța cu ușurință în deplasare – independent de conexiunile de apă și curent (nu este compatibil cu conectorul de furtun de grădină). Flexibil pentru utilizare în multe sarcini de curățare diferite, de ex., pentru biciclete, echipamente de grădină și camping, câini sau curățare localizată pe mașină. Priza de încărcare USB tip C de pe dispozitiv permite încărcarea flexibilă chiar și în deplasare, de ex. în mașină sau la powerbank. Reglarea presiunii cu indicație LED În funcție de sarcina de curățare, poți comuta între Max (15 bari) și eco!Mode¹⁾ (aprox. 6 bari). Ideal pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea autonomiei bateriei până la 30 de minute. Lumina LED oferă informații despre starea curentă de încărcare a bateriei. Design compact și ușor al dispozitivului Minimizează consumul de spațiu în timpul transportului și depozitării – designul inovator al dispozitivului permite plierea mânerului după utilizare. Acest lucru minimizează dimensiunea pachetului OC Handheld Compact. Datorită designului său ușor și minimalist, dispozitivul este ușor de manevrat și se așază confortabil în mână, chiar și atunci când este utilizat pentru perioade lungi. Presiune medie eficientă și delicată Datorită tehnologiei eficiente a duzei Kärcher și a duzei Multi Jet 4-în-1, spălătorul cu presiune curăță delicat și economisește apă. Murdăria este îndepărtată foarte eficient. Alegere ideală pentru protejarea componentelor sensibile de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile. Gamă completă de accesorii Multi Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată simplu prin răsucirea capului duzei. Furtunul de aspirație face posibilă utilizarea apei din surse externe de apă, cum ar fi un bidon, găleată sau pârâu. Libertate maximă de mișcare datorită lungimii de 5 m. Jetul de detergent face ușoară aplicarea detergentului pe o suprafață mare pentru o curățare și mai eficientă a murdăriei persistente.