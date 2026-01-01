Pachet promotional: Curățător de jante premium RM 667 + Solutie pentru indepărtarea insectelor RM 618 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-167.0Pachetul contine solutie pentru curatarea jantelor auto cu formula rapida de acțiune si detergentul pentru indepartarea insectelor RM 618, 3 in 1
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Greutate cu ambalaj (kg)
1.3
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare