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    Pachet promotional: Curățător de jante premium RM 667 + Solutie pentru indepărtarea insectelor RM 618 | Kärcher

    Set de produse Kärcher, ediție limitată, cu soluții pentru îndepărtarea insectelor și curățarea jantelor auto.

    Pachet promotional: Curățător de jante premium RM 667 + Solutie pentru indepărtarea insectelor RM 618

    Cod produs: 6.296-167.0

    Pachetul contine solutie pentru curatarea jantelor auto cu formula rapida de acțiune si detergentul pentru indepartarea insectelor RM 618, 3 in 1