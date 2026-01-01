Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie interior auto RM 651 | Kärcher

Cod produs : 6.296-169.0

Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.