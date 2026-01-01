Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie interior auto RM 651 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-169.0Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.
Greutate cu ambalaj (kg)
1.3
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare