Pachet promotional: Solutie de curățat geamurile auto RM 650 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-168.0Pachetul contine detergent pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea si detergentul pentru geamuri și oglinzi auto, îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum.
Dimensiunea ambalajului (ml)
500
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare