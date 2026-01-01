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    Pachet promotional: Solutie de curățat geamurile auto RM 650 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651 | Kärcher

    Set de curățare Kärcher ediție limitată, conține Interior Cleaner și Car Glass Cleaner, ambalaj negru cu text galben și alb.

    Pachet promotional: Solutie de curățat geamurile auto RM 650 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651

    Cod produs: 6.296-168.0

    Pachetul contine detergent pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea si detergentul pentru geamuri și oglinzi auto, îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum.