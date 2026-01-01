Cu ajutorul aparatului de curățat terase alimentat cu baterii, murdăria și alte tipuri de impurități, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, vor dispărea de pe terasa dvs. din lemn. Funcționarea fără fir face ca PCL 3-18 să fie deosebit de potrivit pentru curățarea zonelor îndepărtate. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: datorită sistemului integrat de distribuție a apei, murdăria este îndepărtată de perii rotativi și spălată dintr-o singură trecere. Lățimea de lucru a fost proiectată în mod optim, astfel încât două scânduri pot fi curățate în același timp, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor. Astfel, pe lângă lemn și WPC, pot fi curățate temeinic și fără efort chiar și plăcile netede de piatră.

Două perii rotative (incluse în pachetul de livrare pentru suprafețele din lemn) Curățarea temeinică a suprafețelor exterioare din lemn și WPC. Sistem integrat de distribuție a apei Rezultate excelente de curățare - murdăria este îndepărtată și spălată dintr-o singură trecere. Supapă ergonomică de reglare a apei Cantitatea de apă poate fi ajustată în mod flexibil în funcție de nivelul de murdărie. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Indica timpul de funcționare, timpul de încărcare și capacitatea bateriei Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V. Perii cu role înlocuibile Potrivit pentru curățarea teraselor din lemn și a pardoselilor din WPC.