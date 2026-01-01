Perie de curatare in detaliu | Kärcher

Peria pentru curățare detaliată combină efectul unui jet de apă plat și puterea de curățare mecanică a perilor pentru o curățare temeinică a zonelor greu accesibile și înclinate, de exemplu pe biciclete. Murdăria este desprinsă și spălată în mod direct. Deoarece apa este utilizată doar atunci când este acționat declanșatorul de pe dispozitiv, consumul de apă poate fi controlat foarte eficient și individual. În acest fel, durata de viață a bateriei este economisită în același timp. Peria este montată direct pe pistolul cu declanșator. Capul periei poate fi înlocuit dacă este necesar. Peria pentru detalii fine este compatibilă cu toate aparatele mobile de curățat în aer liber OC 3.

Perie delicată, dar eficientă pentru detalii precise Îndepărtarea completă a depunerilor de murdărie chiar și în zonele greu accesibile. Cap de perie detașabil Ușor de montat ulterior pentru o curățare igienică în orice moment. Se poate monta pe pistolul de declanșare Utilizare cu o singură mână pentru o mai mare flexibilitate.