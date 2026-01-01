☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Perie de curatare in detaliu | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie Kärcher cu mâner lung, neagră, pe fundal alb.

    Perie de curatare in detaliu

    Cod produs: 2.644-420.0

    Peria mică și eficientă pentru curățarea mobilă garantează îndepărtarea precisă a murdăriei în locurile greu accesibile. Poate fi montată direct pe pistolul cu declanșator al aparatului de spălat cu presiune.