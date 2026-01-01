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    Perie de curățat animalul de companie 26438740 Karcher | Kärcher

    Perie neagră Kärcher cu mânere și peri albi, pe fundal alb.

    Perie de curățat animalul de companie

    Cod produs: 2.643-874.0

    Periați bine blana animalelor. Peria de curățare a blănii elimină de asemenea murdăria persistenta din blană.