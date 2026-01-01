Perie de curățat animalul de companie 26438740 Karcher | Kärcher

Cu peria de curățare a blănii, puteți pieptăna cu ușurință murdăria persistenta din blana animalului. Materialul din cauciuc plăcut si moale este flexibil și se adaptează la blana animalului. Pinii din oțel inoxidabil se simt confortabil pentru animal. Și cureaua de mână poate fi adaptată diferiților utilizatori.

Perie moale Îndepărtează murdăria persistenta de pe blana animalelor. Pinii din oțel inoxidabil. Plăcut pentru animalul de companie. Curea de mână reglabilă Adaptabil pentru diferiți utilizatori.