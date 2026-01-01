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    Perie de curățat | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie Kärcher cu mâner ergonomic, neagră, cu peri rigizi, pe fundal alb.

    Perie de curățat

    Cod produs: 2.644-423.0

    Peria versatilă pentru curățarea mobilă îndepărtează rapid și riguros murdăria încăpățânată. Poate fi montată direct pe pistolul cu declanșator al aparatului de spălat cu presiune.