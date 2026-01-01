Perie de curățat | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-423.0Peria versatilă pentru curățarea mobilă îndepărtează rapid și riguros murdăria încăpățânată. Poate fi montată direct pe pistolul cu declanșator al aparatului de spălat cu presiune.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
169 x 53 x 21
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare