PS 20 Handheld 26440180 Karcher | Kärcher

Peria PS 20 pentru aparatele de curățat portabile Kärcher, este echipată cu două duze integrate, are o protecție împotriva stropirii cu peri și se poate roti la 90 de grade. Acest lucru înseamnă că este mai ușor să accesați spațiile greu accesibile.

Două duze integrate Curățare mai eficientă a zonelor în comparație cu lancea simplă de pulverizare. Design compact Ideal pentru curățarea zonelor greu accesibile. Două lănci de prelungire În funcție de aplicație, peria de mână PS 20 poate fi utilizată cu sau fără prelungitoare.