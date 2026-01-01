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    PS 20 Handheld 26440180 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie Kärcher cu peri albi și două extensii negre, pe fundal alb.

    Perie de curățat suprafețe PS 20

    Cod produs: 2.644-018.0

    Peria de curățare este completarea ideală a aparatelor de curățat cu presiune joasa de la Kärcher, pentru curățarea zonelor mici și a scărilor.