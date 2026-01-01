Perie turbo cu aburi 28631590 Karcher | Kärcher

Perie turbo cu abur pentru o curățare fără efort în jumătate din timp. Acțiunea puternică de curățare elimină necesitatea de a freca. Peria vibrează pentru a asista acțiunea de curățare a aburului pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei. Peria turbo cu abur Kärcher curăță în crăpături, colțuri și margini în jumătate din timp

Perii oscilante Creste puterea de curatare a vaporilor cu - 50% curatare rapida Curatare economica si fara probleme chiar si in cazul spatiilor greu accesibile ca rosturi, colturi, etc.