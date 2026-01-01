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    Perie turbo cu aburi 28631590 Karcher | Kärcher

    Perie rotativă neagră Kärcher, cu peri rigizi, pe fundal alb.

    Perie de putere pentru curatarea cu aburi

    Cod produs: 2.863-159.0

    Nu mai este nevoie de frecare plictisitoare! Peria turbo cu aburi permite o curățare fără efort în jumătate din timp. Vă ușurează considerabil munca, în special atunci când curățați crăpăturile, îmbinările și colțurile.