Perie turbo cu aburi 28631590 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-159.0Nu mai este nevoie de frecare plictisitoare! Peria turbo cu aburi permite o curățare fără efort în jumătate din timp. Vă ușurează considerabil munca, în special atunci când curățați crăpăturile, îmbinările și colțurile.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
200 x 125 x 45
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare