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    Perie de spălare pentru animale de companie | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, negru, cu peri albi, pe fundal alb.

    Perie de spălare pentru animale de companie

    Cod produs: 2.644-421.0

    Perie de spălat pentru curățarea și îngrijirea delicată a animalelor de companie, în special a câinilor. Se montează pur și simplu pe aparatul de spălat cu presiune OC 3 pentru o curățare eficientă. Curățați blana în doar câțiva pași simpli!