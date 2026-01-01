Peria moale cu o latime de lucru de 248 mm este ideala pentru curatarea suprafetelor mari - sere, masini, barci, caravane si storuri. Pe langa puterea superioara de curatare, perii moi sunt blanzi cu suprafetele. Inelul de protectie exterior protejeaza suprafetele impotriva zgarieturilor. Include o saiba de imbinare pentru asigurarea conectarii pistolului de pulverizare, tamponul din cauciuc indeparteaza murdaria grosiera, ex. insecte si maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii. Solutia ideala pentru curatarea suprafetelor mari din jurul casei si al gradinii. Perie moale adecvata pentru toate curatitoarele cu presiune, electrocasnice, din seria K2 - K7 Karcher.

Latimea utila de 248 mm Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari Baza din cauciuc Indeparteaza murdaria cu aderenta mare. Aplicare de detergent Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta Fire moi pentru protejarea suprafetei Curatare cu grija si usoara a suprafetelor sensibile Inel protector marginal Nu zgarie.