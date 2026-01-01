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    Perie de spălare WB 24 | Kärcher

    Perie Kärcher cu peri negri și carcasă neagră, având un design ergonomic și compact.

    Perie de spălare WB 24

    Cod produs: 2.644-136.0

    Peria de spălare WB 24 pentru modelele KHB- și OC 6-18 vine să completeze jetul plat integrat cu puterea de curățare mecanică a perilor extra-lungi.