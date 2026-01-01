Soft dusting brush 28632410 Karcher | Kärcher

Praful de pe mobilă, lămpi sau dispozitive electronice poate lăsa urme inestetice sau chiar zgârieturi atunci când folosiți metode de curățare nepotrivite. Fabricată din peri moi, puteți curăța temeinic și delicat diversele suprafețe fară daune. Peria moale pentru mobilă poate fi achiziționată ca accesoriu suplimentar pentru aspiratorul VC 5 și este ușor de montat pe dispozitiv.

Potrivit pentru aspiratorul compact Kärcher VC 5 Pentru o curățare delicată a pardoselilor dure