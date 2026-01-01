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    Soft dusting brush 28632410 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie de aspirator Kärcher, cu peri lungi și mâner negru, pe fundal alb.

    Perie moale pentru suprafete delicate

    Cod produs: 2.863-241.0

    Peria moale pentru mobilă, realizată din peri moi, îndepărtează praful de pe rafturi, lămpi, suprafețe sensibile și dispozitive electronice.