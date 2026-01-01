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    Perie rolă pentru RCF 4 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Rola albă cu dungi galbene pentru curățare, cu un capăt gri, pe fundal alb.

    Perie rolă pentru RCF 4

    Cod produs: 2.269-660.0

    Rolă din microfibră pentru curățarea umedă a tuturor podelelor dure cu mopul robot RCF 3. Fără scame, foarte absorbant și rezistent la uzură. Potrivit pentru spălarea în mașină până la 60 °C.