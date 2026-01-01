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    Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher cu perie rotundă, negru și gri, pe fundal alb.

    Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18

    Cod produs: 2.863-386.0

    Îndepărtează rapid și eficient petele: peria Spot este accesoriul perfect pentru curățarea prin pulverizare-extracție, concepută pentru eliminarea precisă a petelor dificile de pe tapițerii și textile.