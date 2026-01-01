Perie Spot pentru SE 2 și SE 3-18 | Kärcher

Peria Spot este soluția perfectă pentru curățarea în profunzime a textilelor și îndepărtarea rapidă și eficientă a petelor. Este compatibilă cu aparatele de curățat prin pulverizare-extracție SE 2 Spot și SE 3-18 Compact. Tehnologia Kärcher de pulverizare-extracție, cu aspirarea automată a apei în timpul curățării, asigură o îndepărtare precisă a petelor, fără picurare, și lasă textilele cu un nivel redus de umiditate. Funcția integrată de curățare a sistemului menține peria curată și previne acumularea murdăriei în timpul utilizării.

Tehnologie inovatoare Kärcher pentru rezultate excelente de curățare Îndepărtare eficientă și direcționată a petelor dificile sau uscate. Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile. Aplicare fără picurare, deoarece apa este aspirată automat în timpul procesului de curățare. Manipulare simplă și comodă Funcția de curățare a sistemului previne murdărirea accesoriilor în timpul operațiunilor de curățare. Mâinile rămân curate, iar accesoriile pot fi depozitate imediat după utilizare. Operare intuitivă. Perie detașabilă Peria poate fi îndepărtată cu ușurință pentru curățare. Perii moi Curățare delicată și eficientă a petelor de pe suprafețele textile. Potrivită pentru SE 2 Spot și SE 3-18 Compact. Părul de animale de companie, scamele și multe alte impurități sunt îndepărtate în mod eficient. Ideal pentru mobila tapițată și pentru curățarea în spații înguste.