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    Perie XXL pentru spații înguste | Kärcher

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    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu perii albe și detalii galbene, pe fundal alb.

    Perie XXL pentru spații înguste

    Cod produs: 2.863-334.0

    Curățare eficientă și fără efort a spațiilor înguste, totul fără substanțe chimice. Peria mare XXL pentru spații înguste, cu articulația sa flexibilă, este soluția perfectă pentru curățarea unei mari varietăți de îmbinări ale faianței.