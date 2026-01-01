Perie XXL pentru spații înguste | Kärcher

Peria XXL pentru spații înguste este un accesoriu deosebit de util pentru curățarea cu abur. Procesul de curățare a rosturilor plăcilor ceramice, care anterior consuma mult timp, este acum mai ușor ca niciodată cu această perie. Pur și simplu atașați peria la tuburile de extensie, astfel încât aceasta să poată fi utilizată confortabil stând în picioare. Îmbinarea flexibilă a periei asigură confortul atât atunci când o utilizați pe podea, cât și pe pereți. Aburul este distribuit rapid și uniform pe perie și ajunge chiar și în zonele care altfel sunt greu accesibile. Dimensiunea periei pentru spații înguste și dispunerea periilor într-un rând au fost selectate astfel încât să poată fi curățată o suprafață cât mai mare în cel mai scurt timp posibil. Aceasta face ca experiența de curățare să fie incomparabil de rapidă și ușoară, totul fără niciun produs chimic. Dacă periile se uzează în orice moment, întreaga bandă de perii poate fi înlocuită cu ușurință.

Dispunerea periilor Dispunerea periilor într-un rând permite curățarea precisă și eficientă a spațiilor înguste. Peria XXL curăță rapid și eficient spațiile înguste și chiar adună murdăria acumulată în zonele adânci. Spațiile înguste din băi și bucătării arată din nou ca noi. Articulație manevrabilă Articulația flexibilă a periei XXL pentru spații înguste asigură curățarea ușoară și fără efort a zonelor înguste din diferite poziții și unghiuri. Folosirea împreună cu tuburile de extensie ale aparatului de curățat cu aburi este foarte comodă în comparație cu curățarea manuală a spațiilor înguste. Toate acestea pot fi făcute în mod practic în timp ce stați în picioare. Material de înaltă calitate al periilor Durată lungă de viață datorită periilor cu uzură extrem de redusă. Poate fi utilizat la îmbinările placilor ceramice, nu poate fi utilizat la îmbinările cu silicon. Bandă de perie înlocuibilă Atunci când periile se uzează, întregul rând de perii poate fi pur și simplu scos și înlocuit cu unul nou.