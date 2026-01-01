Perie XXL pentru spații înguste | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-334.0Curățare eficientă și fără efort a spațiilor înguste, totul fără substanțe chimice. Peria mare XXL pentru spații înguste, cu articulația sa flexibilă, este soluția perfectă pentru curățarea unei mari varietăți de îmbinări ale faianței.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
156 x 39 x 217
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală
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