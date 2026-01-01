Roller brushes wooden surface Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-226.0Murdăria din zonele exterioare este îndepărtată complet și uniform cu capetele perie ale setului cu două role pentru PCL 4. Suprafețele din lemn și învelitoarele de pardoseală din WPC vor arăta din nou ca noi.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
134 x 100 x 100
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală
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