Roller brushes wooden surface Karcher | Kärcher

Pardoselile terasei trebuie curățate corespunzător în mod regulat pentru a le feri de murdăria creată de intemperii. Cu periile rotative concepute special pentru suprafeţe din lemn şi învelitoarele WPC de pardoseli, murdăria din zonele exterioare poate fi îndepărtată complet, în mod uniform. Cele două perii rotative conținute în set sunt ușor de schimbat și pot înlocui periile furnizate împreună cu aparatul PCL 4 de curățare a aleilor.