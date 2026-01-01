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    Roller brushes wooden surface Karcher | Kärcher

    Două perii cilindrice cu fire negre, dispuse paralel, pe fundal alb.

    Perii rola pentru suprafețe din lemn

    Cod produs: 2.644-226.0

    Murdăria din zonele exterioare este îndepărtată complet și uniform cu capetele perie ale setului cu două role pentru PCL 4. Suprafețele din lemn și învelitoarele de pardoseală din WPC vor arăta din nou ca noi.