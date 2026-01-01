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    Perii rotative pentru suprafețe din piatră 26441210 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două perii cilindrice negre, cu peri lungi și dens, pe fundal alb.

    Perii rotative pentru suprafețe din piatră

    Cod produs: 2.644-121.0

    Accesoriu ideal pentru curățarea terasei, set-ul de role din 2 bucati pentru PCL 4. Îndepărtează cu ușurință creșterea ierburilor sau mușchiul de pe suprafețele din piatră în aer liber.