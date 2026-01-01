Perii rotative pentru suprafețe din piatră 26441210 Karcher | Kärcher

Set-ul de perii cu role din 2 bucati este accesoriu ideal pentru PCL 4, special adaptat pentru curățarea temeinică și uniformă a suprafețelor din piatră din zona exterioară. Mizeria de suprafață, cum ar fi creșterea ierburilor sau mușchiul, pot fi ușor îndepărtate, pentru rezultate excelente de curățare a terasei.

Curăță suprafețele netede de piatră complet și uniform Nu este potrivit pentru pavele, pavele tip „dog-bone”, asfalt sau beton cu agregate expuse.