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    Perii tip rolă PCL 6 pentru suprafețe din piatră. | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Patru perii cilindrice negre, aliniate orizontal, cu peri densi și miez metalic.

    Perii tip rolă PCL 6 pentru suprafețe din piatră.

    Cod produs: 2.644-476.0

    Set de patru perii tip rolă pentru curățarea rapidă a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini, în zonele exterioare, utilizate împreună cu curățătorul de terase PCL 6.