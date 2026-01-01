Perii tip rolă PCL 6 pentru suprafețe din piatră. | Kärcher

Partenerul ideal pentru curățarea teraselor: setul de patru perii tip rolă este disponibil ca accesoriu pentru PCL 6 și este perfect pentru o curățare temeinică, dar delicată, a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini. Murdăria, precum depunerile organice sau mușchiul, este îndepărtată fără efort. Periile tip rolă pot fi înlocuite rapid și ușor, fără a fi necesare unelte. Nu este potrivit pentru pavele, pavele tip „dog-bone”, asfalt sau beton cu agregate expuse.

Curățare uniformă și temeinică a plăcilor și dalelor din piatră cu suprafață netedă și pori fini, în zonele exterioare. Nu este potrivit pentru pavele, pavele tip „dog-bone”, asfalt sau beton cu agregate expuse.