Ferăstrăul cu acumulator PGS 4-18 de la Kärcher este conceput pentru a tăia crengilor cu diametrul de până la 80 de milimetri. Dispozitivul detașabil de fixare a crengilor îl face sigur și ușor de utilizat și previne riscul de alunecare a crengilor. Lamele ferăstrăului pot fi îndepărtate fără a fi nevoie de niciun instrument. Și cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachetul de livrare), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.

Pânza de ferăstrău premium fabricată în Germania Pentru o performanță de tăiere optimă. Schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău Schimbarea rapidă și ușoară a pânzei de ferăstrău, fără a fi nevoie de unelte. Prindere pentru crengi detașabilă Asigură o prindere sigură, chiar și atunci când se taie cu o singură mână. Poate fi îndepărtat (fără a fi nevoie de unelte) pentru a se potrivi sarcinii aflate în lucru. Baza bateriei detașabilă Ferăstrăul se fixează la extensia telescopică fără a adăuga greutate suplimentară. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Mâner din cauciuc Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.