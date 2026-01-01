Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Sale
    Foarfecă de gard viu Kärcher cu tijă telescopică, galbenă și neagră, pe fundal alb.

    Trimmer pentru gard viu cu brat telescopic cu acumulator

    PHG 2-18

    Cod produs: 1.445-620.0

    • Lungime de tăiere 45 cm, spațiere dinți 18 mm, cap de tăiere articulat
    • Mâner telescopic, platformă baterie 18 V
    • Apărătoare lamă, accesoriu pentru măturat resturi de gard viu, curea de umăr