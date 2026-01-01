Îți readuci grădina la forma dorită fără scară – simplu și convenabil – cu foarfeca de gard viu pe baterie cu tija PHG 2-18, de 18 V. Mânerul telescopic, reglabil infinit, permite lucrul la înălțimi de până la aproximativ 2,80 m, în timp ce capul foarfecii, echipat cu lungimea de tăiere de 45 cm, poate fi ajustat în 6 trepte. Greutatea redusă și breteaua reglabilă pentru umăr, care oferă suport suplimentar și distribuție optimă a greutății, fac ca chiar și lucrările mai lungi să fie confortabile. Datorită funcției integrate de ferăstrău în partea frontală a lamei, chiar și crengile mai groase nu reprezintă o problemă. Protecția de ghidaj apără clădirile și lama de eventuale deteriorări, iar după finalizarea lucrului, husa de protecție a lamei, ușor de atașat, asigură depozitarea în siguranță. Accesoriul practic pentru curățarea crengilor, care transportă ramurile tăiate direct la sol, își găsește și el locul aici, permițând o depozitare optimă și economisitoare de spațiu. Pentru transport facil și depozitare minimă în magazie sau garaj, tija foarfecii poate fi demontată fără unelte.

Sistem telescopic comod Setare și reglare continuă a înălțimii de lucru în funcție de necesitate. Permite tunderea gardului viu la înălțimi de până la 2,80 m. Cap de tăiere reglabil Capul reglabil în 6 poziții (interval de 125°) permite adaptarea la orice situație de lucru. Mătură pentru gard viu Mătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului Funcție de ferăstrău Mai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase Curea pentru umăr Distribuție optimă a greutății pentru a preveni disconfortul de la nivelul brațelor pe perioade lungi de utilizare. Lamă diamantată Lama asigură un rezultat precis de tăiere Mâner cu design ergonomic Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă Pază de control Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor. Lamă de pază Ușor de atașat pentru transportul și depozitarea în siguranță a mașinii de tuns gard viu. Accesoriul pentru măturarea resturilor poate fi montat pe protecția lamei pentru transport sau depozitare. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.