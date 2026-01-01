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    Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm) | Kärcher

    Conector negru din plastic cu filet exterior, detaliu cu inscripția "25" pe suprafață.

    Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm)

    Cod produs: 2.997-115.0

    Piesa de racord pentru conexiunea rezistentă a pompei pe partea de aspirație a conductelor nefiletate (compatibil cu diametrul conductei de 1"). Principiu de etanșare PerfectConnect.