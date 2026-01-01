Pipe coupling 29971160 Karcher | Kärcher

Prin intermediul piesei de racordare (racord rezistent la vid), la partea de aspirare a unei pompe se pot conecta conductele de aspirație cu diametrul țevii PE de 1 1/4". Aceasta înseamnă că, de exemplu, apa poate fi extrasă din surse alternative de apă, cum ar fi rezervoare sau puțuri, și utilizată pentru mașina de spălat, pentru a spăla toaleta sau pentru a uda grădina. Datorită filetului interior G1, pot fi utilizate orice furtunuri de aspirație disponibile în comerț, prevăzute cu un racord cu filet exterior G1. Principiul de etanşare radială PerfectConnect uşor de utilizat al accesoriilor BP oferă o etanşare extrem de fiabilă — pentru a garanta funcţionarea fără probleme.

Piesa de racordare direct pentru conductele de aspirare (1 1/4") Conectare fără scule a pompei la conducte (1 1/4").