☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Pipe coupling 29971160 Karcher | Kärcher

    Racord negru din plastic cu filet exterior, detaliu pe suprafața texturată și numărul 26 gravat.

    Pipe coupling

    Cod produs: 2.997-116.0

    Piesa de conectare face posibilă cuplarea (conexiune rezistentă la vid) a unei conducte de 1 1/4" la partea de aspirare a unei pompe. Folosește principiul de etanșare PerfectConnect pentru o etanșare sigură.