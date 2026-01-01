Mai lung, mai comod și mai ergonomic: 13 cm în plus fac diferența pentru noul pistol de pulverizare G 180 Q, ceea ce face curățarea cu presiune înaltă să fie mai comodă ca niciodată. Este, de asemenea, un pistol de pulverizare ideal pentru a fi utilizat ca alternativă cu toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher K 2 până la K 7, care au un adaptor Quick Connect și nu au funcția Full Control.

Conectare rapidă Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune. Conexiune lance Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher Detergent application without spray lance directly via the trigger gun Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta Duză de clătire direct pe pistol (fără lance de pulverizare) Îndepărtarea eficientă și rapidă a murdăriei desprinse. Protecție impotriva accesului copiilor Sistemul de declansare al pistolului este blocat Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2–K 7, cu adaptor Quick Connect Perfect pentru modernizare sau înlocuire ulterioară.