Pistol G 180 Q Full Control Plus 26439920 Karcher | Kärcher

Niciodată nu ai avut atât de mult control curatand. Datorită butoanelor +/- ale pistolului de înaltă presiune G 180 Q Full Control Plus, nivelul de presiune și dozajul agentului de curățare pot fi ușor controlate prin simpla atingere a unui buton. Toate setările dvs. sunt, de asemenea, disponibile întotdeauna pe afisajul LCD indiferent de vreme. Pistolul de pulverizare, care include un adaptor rapid de conectare, este compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher Full Control de la modelele K 5 Premium, K 7 și K 7 Premium, incepand cu 2017 sau mai noi.

Pistolul de înlocuire pentru Kärcher Full Control Plus HDR din clasele K 5 Premium, K 7 și K 7 Full Control, incepand cu 2017 sau mai noi. Pentru înlocuirea ușoară a pistolului de pulverizare. Buton +/- pe mâner Pentru controlul confortabil al reglării presiunii și concentrației detergentului. Indicator nivel de presiune pe afișajul LCD Pentru selectarea ușoară a nivelului de presiune adecvat. Indicarea dozării detergentului pe afișajul LCD Pentru selectarea ușoară a volumului de detergent dorit. Adaptor Quick Connect Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.