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    Pistol G 180 Q Full Control Plus 26439920 Karcher | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher, negru cu galben, cu afișaj digital integrat.

    Pistol G 180 Q Full Control Plus

    Cod produs: 2.643-992.0

    Cu afisaj LCD și taste pentru controlul presiunii. Pistolul G 180 Q Full Control Plus compatibil cu aparatele Kärcher K 5 Premium, K 7 și K 7 Premium Full Control, dupa 2017 sau mai noi.