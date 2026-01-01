Numai Kärcher oferă atât de mult confort: Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permite utilizarea individuală a pistolului de pulverizare. În plus, este realizat din elemente confortabile din plastic moale, care oferă protecție suplimentară. Folosind robinetul de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el reglat în funcție de necesități. Pistolul de pulverizare Plus are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea sunt reglabile continuu pentru a se potrivi nevoilor - de exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.

Mâner rotativ Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi. Supapă ergonomică de comandă Reglarea debitului pe duză cu o singură mână. Blocare facilă a mânerului declanșatorului Pentru udare comodă și continuă. Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform). Elemente din plastic moale Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării. Golirea automată Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.