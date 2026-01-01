Utilizarea aparatelor de curățat cu abur este o măsură complementară. Folosite corect, acestea pot ajunge la ouăle ploșnițelor aflate pe mobilier, pereți sau pardoseli și le pot distruge cu ajutorul aburului.

Este important ca duza să fie deplasată lent peste suprafață, la o distanță de maximum cinci centimetri. Astfel, aburul are suficient timp pentru a încălzi suprafața și a pătrunde în straturile materialului. Se recomandă lucrul de sus în jos: mai întâi se tratează perdelele sau jaluzelele, apoi obiectele situate mai jos, precum cadrele de pat sau plintele. Utilizarea aparatului de curățat cu abur trebuie evitată pe materialele sensibile la căldură, pe mobilierul tapițat gros și pe saltele.

Comparativ cu spray-urile insecticide, aburul pătrunde mai bine în spațiile înguste, trece prin țesături și nu este toxic. În plus, aburul fierbinte poate elimina toate stadiile de viață ale ploșnițelor de pat, inclusiv ouăle*.

Dacă insectele au eclozat deja, pot ajunge la o dimensiune de până la 8,5 mm. Exemplarele adulte pot fi observate și cu ochiul liber și pot fi aspirate cu un aspirator dotat cu filtru HEPA și sac. După aspirare, sacul trebuie eliminat în siguranță. Pentru aceasta, sacul sigilat se introduce într-o pungă de plastic, iar conținutul se tratează cu insecticid. Alternativ, punga poate fi introdusă peste noapte în congelator și apoi aruncată la gunoi.****