    Informații și recomandări pentru reducerea riscului de infestare cu ploșnițe de pat

    Ploșnițele de pat ajung adesea neobservate în bagaje sau prin transportul diferitelor bunuri și apar mai ales în locurile cu trafic intens de persoane. Se ascund în fisuri, crăpături, spații înguste, în spatele plintelor sau al tăbliilor de pat. Mușcăturile lor provoacă mâncărimi intense. Cu ajutorul aparatelor de curățat cu abur, Kärcher oferă o soluție fără substanțe chimice, care poate sprijini combaterea răspândirii acestor paraziți.

    În mod obișnuit, o infestare este tratată chimic de firme specializate în combaterea dăunătorilor. Totuși, insectele devin din ce în ce mai rezistente la substanțele utilizate. De aceea, este recomandat ca persoanele afectate să ia măsuri suplimentare, în consultare cu firma de dezinsecție.

    Aburul fierbinte reprezintă o soluție eficientă și fără substanțe chimice împotriva infestării cu ploșnițe de pat: la o distanță de cinci centimetri, eficiența de eliminare pentru toate stadiile de dezvoltare ale ploșnițelor este de 100%*.

    Aparatele de curățat cu abur Kärcher sunt certificate pentru eliminarea ploșnițelor de pat

    Kärcher a testat eficiența aparatelor sale de curățat cu abur pentru uz casnic, precum și a aparatelor de curățat cu abur și a aspiratoarelor cu abur destinate utilizatorilor profesionali, în limitarea acestor paraziți, prin laboratorul Institutului Francez pentru Studiul și Controlul Ploșnițelor de Pat (INELP**).

    Rezultatul: echipamentele elimină 100% dintre ploșnițele de pat în toate stadiile de dezvoltare*. Insectele și ouăle lor nu rezistă la temperaturi de peste 60°C (140°F)***. Astfel, aparatele de curățat cu abur pot fi utilizate eficient ca soluție fără substanțe chimice pentru combaterea ploșnițelor de pat în locuință. În mediul profesional, acestea pot fi utilizate în spații cu trafic intens, cum ar fi hotelurile sau mijloacele de transport public.

    Cum se folosesc aparatele de curățat cu abur împotriva ploșnițelor de pat?

    Utilizarea aparatelor de curățat cu abur este o măsură complementară. Folosite corect, acestea pot ajunge la ouăle ploșnițelor aflate pe mobilier, pereți sau pardoseli și le pot distruge cu ajutorul aburului.

    Este important ca duza să fie deplasată lent peste suprafață, la o distanță de maximum cinci centimetri. Astfel, aburul are suficient timp pentru a încălzi suprafața și a pătrunde în straturile materialului. Se recomandă lucrul de sus în jos: mai întâi se tratează perdelele sau jaluzelele, apoi obiectele situate mai jos, precum cadrele de pat sau plintele. Utilizarea aparatului de curățat cu abur trebuie evitată pe materialele sensibile la căldură, pe mobilierul tapițat gros și pe saltele.

    Comparativ cu spray-urile insecticide, aburul pătrunde mai bine în spațiile înguste, trece prin țesături și nu este toxic. În plus, aburul fierbinte poate elimina toate stadiile de viață ale ploșnițelor de pat, inclusiv ouăle*.

    Dacă insectele au eclozat deja, pot ajunge la o dimensiune de până la 8,5 mm. Exemplarele adulte pot fi observate și cu ochiul liber și pot fi aspirate cu un aspirator dotat cu filtru HEPA și sac. După aspirare, sacul trebuie eliminat în siguranță. Pentru aceasta, sacul sigilat se introduce într-o pungă de plastic, iar conținutul se tratează cu insecticid. Alternativ, punga poate fi introdusă peste noapte în congelator și apoi aruncată la gunoi.****

    Măsuri preventive pentru depistarea timpurie a infestării

    Ploșnițele de pat se ascund frecvent în fisuri sau goluri din mobilier, pereți și pardoseli, de aceea aceste zone trebuie sigilate acolo unde este posibil. O infestare poate fi identificată din timp dacă tapițeriile, canapelele, paturile și saltelele sunt verificate periodic pentru semne precum pete mici maronii sau exuvii. Husele de protecție pentru saltele și perne pot îngreuna apariția infestării. De asemenea, măsurile de igienă, cum ar fi spălarea regulată la temperaturi ridicate și aspirarea, pot reduce prezența ploșnițelor și a ouălor acestora.

    Cum reduci riscul de infestare acasă

    Păstrează locuința curată și ordonată pentru a reduce la minimum locurile în care ploșnițele de pat se pot ascunde:

    • verifică regulat paturile, saltelele și mobilierul pentru semne precum pete mici maronii sau exuvii
    • folosește huse de protecție pentru saltele și perne
    • menține o igienă riguroasă prin spălare la temperaturi ridicate și aspirare regulată
    • asigură-te că nu există fisuri, crăpături sau spații în mobilier, pereți sau pardoseli
    • evită achiziționarea de saltele sau mobilier second-hand, deoarece pot fi infestate
    • inspectează cu atenție articolele second-hand înainte de utilizare

    Când călătorești

    • nu despacheta bagajele înainte de a verifica spațiul de cazare pentru semne de ploșnițe de pat
    • evită să lași hainele pe podea sau pe pat în hoteluri și alte spații de cazare
    • verifică atent bagajele după întoarcerea din călătorie, pentru a evita introducerea ploșnițelor în locuință

    Produse potrivite pentru uz casnic

    Cum reduci riscul de infestare în hoteluri și spații pentru oaspeți

    Păstrează hotelul și zonele destinate oaspeților curate și bine întreținute, pentru a reduce la minimum locurile în care ploșnițele de pat se pot ascunde:

    • stabilește un plan de acțiune care să includă atât măsuri preventive, cât și pași clari de urmat în cazul unei infestări
    • instruiește personalul pentru a recunoaște ploșnițele de pat și pentru a ști cum să reacționeze în cazul suspiciunilor
    • verifică periodic camerele pentru semne precum pete mici maronii sau exuvii
    • folosește huse de protecție pentru saltele și perne și spală-le regulat conform recomandărilor producătorului
    • verifică din timp fisurile, deteriorările tapetului, plintele și îmbinările slăbite ale paturilor și mobilierului
    • inspectează și curăță atent inclusiv echipamentele de curățare, deoarece și acestea pot deveni ascunzători pentru ploșnițe
    • proiectează noile camere într-un mod care reduce riscul de infestare cu ploșnițe de pat și alți paraziți

    Produse potrivite pentru uz profesional

    * Sursa: Laboratoire Diagnostic Insecte (LDI), Franța; insectă testată: Cimex lectularius, insecte vii și ouă fecundate. 100% dintre ouă și insecte au fost eliminate la o durată de aplicare a aburului de 2 secunde, la o distanță de 5 cm, cu un aparat de curățat cu abur Kärcher (duză manuală) la nivel maxim de abur.

    ** Sursa: www.inelp.fr

    *** Sursa: Kells A.S., Goblirsch M.J., 2011 – Temperature and time requirements for controlling bed bugs (Cimex lectularius) under commercial heat treatment conditions. Insects, 2, 412–422.

    **** Sursa: Agenția Federală de Mediu, ghid: Bedbugs – Identify, prevent, combat.