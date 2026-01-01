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    Point jet nozzle 28842810 Karcher | Kärcher

    Duza neagră Kärcher pentru curățare, cu design cilindric și orificii laterale.

    Point jet nozzle

    Cod produs: 2.884-281.0

    Ideal pentru curatarea rosturilor, colturilor, marginilor si a altor zone greu accesibile. Impreuna cu peria rotunda, aplicatiile sunt numeroase.