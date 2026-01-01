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    Prefiltru pentru pompe de scufundare, mare 69973530 Karcher | Kärcher

    Filtru negru și galben Kärcher cu grilaj alb, design circular, aripioare laterale pentru fixare.

    Prefiltru pentru pompe de scufundare, mare

    Cod produs: 6.997-353.0

    Prefiltrul din otel superior detasabil foloseste la apararea rotorului pompei de infundatii si astfel mareste siguranta de functionare a pompei submersibile.