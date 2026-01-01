Prefiltru pentru pompe de scufundare, mare 69973530 Karcher | Kärcher

Prefiltrul demontabil din otel inoxidabil protejeaza rotorul pompei impotriva blocarii prin particulele de murdarie grosiera si asigura o operare fiabila. Prefiltrul demontabil din otel inoxidabil este disponibil pentru urmatoarele pompe submersibile: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 si SCP 16000.

Prefiltru din inox detașabil Prefiltru detasabil pentru simpla aplicare prin clic pe pompa. Protejeaza rotorul pompei impotriva infundarii cu crengi si mizerie si creste siguranta functionala. Prefiltru pentru pompe submersibile mari Pentru Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 si SCP 16000