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    Prefiltru pompă, mare | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Filtru de apă Kärcher cu carcasă transparentă și capac negru, având un racord metalic pentru conectare.

    Prefiltru pompă, mare

    Cod produs: 2.997-210.0

    Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.