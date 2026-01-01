Prefiltru pompă, mic | Kärcher

Prefiltrul pompei este potrivit pentru toate pompele obișnuite de grădină, pompele electronice de rapel și pompele de uz casnic cu filet de conectare G1 (33,3 mm) - în special dispozitive fără filtre integrate cu un debit de până la 4.000 l/h. Prefiltrul protejează pompa în mod eficient împotriva particulelor de murdărie și nisip, sporind astfel durata de funcționare a acesteia. Filtrul poate fi îndepărtat fără efort pentru curățare. Dimensiunea ochiurilor filtrului fin este de 250 um (0,25 mm). Principiul radial de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură o asamblare cu ușurință și o sigilare extrem de sigură care garantează funcționarea fără probleme a pompei.

Filtru detașabil Filtrul poate fi curățat sub apă și poate fi reutilizat. Prefiltru pompe, mic Pentru pompe cu un debit de apă de până la 4.000 l/h. Prefiltru Pentru protecție suplimentară a pompei împotriva murdăriei sau a nisipului.