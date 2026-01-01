Prefiltru pompă, mic | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.997-211.0Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.
Dimensiuni
Până la 4000 l/h dimensiune plasă: 250 μm (0,25 mm)
Presiune (bar)
8
Dimensiunea plasei (mm)
0.25
Dimensiune filet
G1
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.8
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
120 x 220 x 200
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare