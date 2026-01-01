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    Prefiltru pompe, mare 69973440 Karcher | Kärcher

    Filtru de apă Kärcher cu carcasă transparentă și capac negru, având un racord metalic pentru conectare.

    Prefiltru pompe, mare

    Cod produs: 6.997-344.0

    Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.