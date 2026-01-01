Prefiltru pompe, mic 69973430 Karcher | Kärcher

Prefiltrul pompei pentru toate pompele standard de gradina si pompe de presiune ridicata pentru utilizare domestica - ideal pentru pompele fara filtru integrat cu o capacitate de alimentare de pana la 3000 l/h. Prefiltrul protejeaza in mod eficient pompele impotriva particulelor de murdarie grosiera sau de nisip si creste durata de viata. Filtrul poate fi indepartat pentru a fi curatat. Plasa fina a filtrului are latimea de 250 µm (0,25 mm). Prefiltrul pompei este adecvat pentru toate pompele mentionate mai sus cu filet de conectare de 1" (33,3 mm).

Filtru detașabil Filtrul poate fi curățat sub apă și poate fi reutilizat. Prefiltru pompe, mic Pentru pompe cu un debit de apă de până la 4000 l/h Prefiltru Pentru protectia suplimentara a pompei fata de particule de murdarie si nisip.