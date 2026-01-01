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    Prefiltru pompe, mic 69973430 Karcher | Kärcher

    Filtru de apă Kärcher, cu corp negru și recipient transparent, având un conector metalic auriu.

    Prefiltru pompe, mic

    Cod produs: 6.997-343.0

    Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.