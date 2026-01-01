Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat 69973570 | Kärcher

Comutator de presiune electronica incepe automat si termina pompa la cerere pe partea presiunii. Comutatorul flotor incepe/termina in mod automat pompa si previne functionarea uscata. Solutia ideala pentru transformarea pompei de gradina cu o pompa de presiune inalta pentru utilizarea casnica. Comutatorul de presiune electronic este disponibil cu filet de racord 1" (33.3 mm).

Presostat electronic Presostatul electronic pentru pornirea si oprirea automata a pompei in caz de nevoie. Presostatul electronic cu siguranta impotriva actionarii pe uscat Ideal pentru modificarea unei pompe de gradina intr-un automat de apa menajera. Siguranta integrata de actionare pe uscat Daca pe partea de aspiratie nu curge apa, siguranta de actionare pe uscat a pompei protejeaza pompa impotriva defectiunilor si o opreste automat.