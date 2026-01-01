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    Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat 69973570 | Kärcher

    Controler electronic de presiune Kärcher, negru, cu manometru și cablu de alimentare.

    Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat

    Cod produs: 6.997-357.0

    Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.