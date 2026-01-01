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    Prosop pentru animale de companie 26438730 Karcher | Kärcher

    Material textil gri, pliat, pe fundal alb.

    Prosop pentru animale de companie

    Cod produs: 2.643-873.0

    Prosop special din microfibre pentru uscarea câinelui. Absoarbe multă apă și nu lasă mirosuri.