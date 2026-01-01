Prosop pentru animale de companie 26438730 Karcher | Kärcher

Cu un prosop din microfibre de înaltă calitate, câinii și alte animale de companie pot fi uscate după curățare și spălare. Microfibra absoarbe multa apa și, prin urmare, este potrivită pentru animale. După folosire nu miroase și prosopul se usucă rapid. Datorită dimensiunilor de 100 × 40 cm, chiar și câinii mari și alte animale mari pot fi uscate.

Prosop special din microfibre Pentru uscarea animalelor de companie după curățare. Microfibre Absoarbe multă apă și nu creează mirosuri neplăcute. Moale Plăcut pentru animalul de companie.