Protecție împotriva stropilor de apă | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-169.0Protecția transparentă împotriva stropilor de apă pentru aparatul mobil de curățare în aer liber protejează utilizatorii și împrejurimile acestora împotriva apei pulverizate și este ușor de depozitat prin pliere (în patru pași).
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
136 x 100 x 100
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare