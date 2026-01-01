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    Protecție împotriva stropilor de apă | Kärcher

    Accesoriu alb Kärcher cu formă conică și striații orizontale, pe fundal alb.

    Protecție împotriva stropilor de apă

    Cod produs: 2.644-169.0

    Protecția transparentă împotriva stropilor de apă pentru aparatul mobil de curățare în aer liber protejează utilizatorii și împrejurimile acestora împotriva apei pulverizate și este ușor de depozitat prin pliere (în patru pași).