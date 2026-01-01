Datorită extensiei integrate, ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery este ideal pentru întreținerea copacilor înalți. Unghiul optim de 30° al lamei face posibilă tăierea crengilor aflate la o înălțime de până la 4 metri fără efort din partea utilizatorului. Tensiunea în lanț și lubrifierea automată a acestuia fac ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. Cureaua pentru umăr previne disconfortul utilizatorului când se lucrează pe perioade lungi. Setul de livrare conține pe lângă aparat o lamă, lanț, curea pentru umăr, cheie pentru tensionarea lanțului și o sticlă de ulei.

Tensiune simplă a lanțului Șurub ușor de atins pentru întinderea lanțului. Lubrifiere automata a lantului Pentru o utilizare care necesită o întreținere redusă a ferăstrăului. Fixare cu șurub cu acțiune rapidă Ferăstrăul poate fi demontat în trei bucăți pentru o depozitare convenabilă. Curea practică pentru umăr Distribuția optimă a greutății pentru a nu încorda brațele și umerii utilizatorilor. Extensie Fabricat din fibră de sticlă ușoară - pentru tăierea fără efort a ramurilor la înălțimi de până la 4 metri. Cârlig de stabilitate Pentru tăierea ramurilor în siguranță și cu precizie. Unghiul optim al lamei la 30 ° Pentru a lucra în mod comod de la sol. Deblocare sigură Previne pornirea neintenționată a ferăstrăului. Rezervor transparent de ulei Utilizatorii pot verifica nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.