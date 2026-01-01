☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    pungi de filtrare din hartie 69041280 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Pungi de hârtie pentru aspirator, stivuite, cu deschidere circulară în centru.

    pungi de filtrare din hartie

    Cod produs: 6.904-128.0

    3 pungi de filtrare din hartie de rezerva pentru burghiul aspirator FP 303.