racord 1.5 m 1" 29971120 Karcher | Kärcher

Pur și simplu conectează pompa direct la o conductă interioară: cu kitul de aspirare PerfectConnect de 1,5 m pentru conductele de aspirare de 1" (25 mm). Kitul conține un furtun de aspirare de 1,5 metri, rezistent la vid, cu un diametru de 3/4" și racorduri filetate G1 (33,3 mm) la ambele capete, precum și o piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1". Acest kit poate fi conectat extrem de ușor la partea de aspirare a pompelor de grădină, a pompelor electronice de amplificare și a pompelor domestice pentru alimentarea cu apă a gospodăriei. Flexibilitatea sa ridicată înseamnă o reducere considerabilă a zgomotului în instalațiile permanente. Principiul de etanşare Kärcher PerfectConnect al accesoriilor BP înseamnă, de asemenea, că acestea pot fi asamblate rapid și simplu, oferind o etanşare extrem de fiabilă pentru o funcţionare fără probleme a pompei.

Cuplaj rezistent la vid al pompei la puturi abisiniene si conducte La conectarea unei pompe de apa menajera, acest furtun poate fi utilizat ca un cuplaj flexibil la partea de aspirare, pentru a realiza astfel o legatura intre pompa si sistemul de conducte, si impiedica de asemenea transferul de zgomot. Piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1" nefiletate Conectare fără ustensile a pompei la conductele de 1".