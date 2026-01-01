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    racord 1.5 m 1" 29971120 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    racord 1.5 m 1"

    Cod produs: 2.997-112.0

    Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompelor la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.