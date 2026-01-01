racord 1.5 m 1" 29971120 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.997-112.0Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompelor la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.
Lungime (m)
1.5
Dimensiune filet
G1
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
216 x 91 x 245
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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