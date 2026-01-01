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    RCF 7 accessories kit | Kärcher

    Perii laterale, perie rotativă și filtru dreptunghiular pentru aspirator robot Kärcher.

    RCF 7 accessories kit

    Cod produs: 2.269-681.0