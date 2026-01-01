Robotul de curățat geamuri RCW 4 oferă asistență complet automată pentru curățarea regulată a suprafețelor vitrate mari și greu accesibile, asigurând în permanență o vizibilitate perfectă. Datorită tehnologiei puternice de aspirare, acesta garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, inclusiv pe oglinzi și cabine de duș. Chiar și suprafețele din sticlă fără ramă sunt curățate rapid și eficient datorită navigației sistematice, asistată de patru senzori pentru detectarea ramelor, obstacolelor și marginilor. Pentru rezultate excelente, laveta din microfibră este umezită continuu și precis cu soluție de curățare prin intermediul a șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și dispersia cauzată de curenții de aer. În funcție de necesități, pot fi selectate patru moduri automate de curățare și un mod manual, toate controlate ușor prin telecomandă. Semnalele LED și notificările vocale oferă informații clare despre starea aparatului, de exemplu atunci când rezervorul de detergent este gol. Soluția de curățare geamuri RM 503, inclusă în pachet, îndepărtează eficient murdăria, se usucă fără urme și permite apei de ploaie să se scurgă mai rapid. Chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 4 rămâne fixat pe suprafața de sticlă datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.

Navigare sistematică Curăță sistematic întreaga zonă fără a omite nimic. Direcția de deplasare se schimbă automat atunci când robotul intră în contact cu obstacole. Revine automat la poziția de pornire. Aplicare automată a detergentului. Șase duze de pulverizare acționate de pompă umezesc continuu laveta. Fără picurare sau dispersie a jetului de pulverizare. Detergentul pentru geamuri inclus asigură o strălucire fără urme și permite scurgerea mai rapidă a apei de ploaie – întârziind murdărirea ulterioară. Senzori pentru detectarea geamurilor și suprafețelor din sticlă fără ramă. Detectare fiabilă a ramelor geamurilor și a altor obstacole. Cei patru senzori laterali detectează marginile suprafețelor din sticlă fără ramă și ajustează automat traseul de navigare. Standard ridicat de siguranță Prindere sigură datorită tehnologiei fiabile prin vacuum și a sistemului suplimentar de siguranță Protecție suplimentară datorită bateriei de urgență integrate, care menține robotul de curățat geamuri fixat în siguranță pe suprafața de sticlă chiar și în cazul unei pene de curent. Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor Patru moduri automate pentru gestionarea eficientă a fiecărei sarcini de curățare: curățare rapidă, curățare intensivă, curățare punctuală și lustruire. Control manual disponibil, de asemenea. Interfață intuitivă Butonul ON/OFF pentru utilizare simplă. Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit. Întotdeauna bine informat: informațiile importante sau starea curentă sunt comunicate prin mesaje vocale. Lavetă din microfibră. Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C. Sistemul de fixare cu scai face extrem de rapidă și ușoară schimbarea lavetei de ștergere.