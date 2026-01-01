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    Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix | Kärcher

    Două lavete Kärcher albe cu dungi verzi, etichete cu logo-ul Kärcher.

    Re!Fibe Set lavete universale pentru podea EasyFix

    Cod produs: 2.863-379.0

    Lavetele pentru curățarea podelelor Re!Fibe, fabricate 100% din poliester reciclat cu tehnologia CiCLO®¹⁾ (fără sistem de prindere tip arici), sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei persistente cu ajutorul aparatului de curățat cu abur.
    ²⁾
    De fiecare dată când textilele sunt spălate, se eliberează microfibre care ajung în oceane. Descompunerea fibrelor de poliester cu tehnologie CiCLO® este de 94,3% în 3,7 ani, în timp ce descompunerea fibrelor de poliester obișnuite este de doar 4,9% în 3,7 ani (conform standardului ASTM D6691). Această lavetă nu este compostabilă. Eliminați produsul conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. Logo-ul și marca CiCLO® sunt mărci înregistrate ale Intrinsic Advanced Materials, LLC.