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    Rezervor de apă WT 12l | Kärcher

    Rezervor de apă mobil Kärcher, gri, cu roți și mâner negru.

    Rezervor de apă WT 12l

    Cod produs: 2.644-351.0

    Rezervorul mobil de apă de 12 litri este completarea perfectă pentru dispozitivul de curățare cu presiune medie cu baterii OC 6-18, care este disponibil separat.