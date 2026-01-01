Rezervor de apă WT 12l | Kärcher

Nu există conexiune la apă? Nici o problemă! Rezervorul mobil de apă de 12 litri asigură disponibilitatea apei oriunde este nevoie de curățare - în parcarea din pădure după o plimbare cu bicicleta sau pur și simplu curățând în jurul casei fără a fi nevoie să vă conectați la o sursă de apă. Designul rezervorului, prevăzut cu roți mari și mâner telescopic extensibil, transformă rezervorul de apă în completarea perfectă a aparatului de curățat cu presiune medie cu baterii OC 6-18, care este disponibil separat. Datorită bazei portabile, deplasarea de la A la B este confortabilă și ergonomică. Rezervorul de apă poate fi umplut acasă și apoi transportat în mașină. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la eventuale pierderi datorită capacului cu înșurubare.

Curățare autonomă și mobilă Rezervorul de apă de 12 litri pentru curățarea oricând și oriunde, chiar și fără o conexiune la rețeaua de apă. Un rezervor este suficient pentru a curăța trei până la cinci biciclete foarte murdare sau mai multe obiecte mari, cum ar fi scaunele de grădină și scaunele de camping. Rezervorul de apă poate fi umplut în mod convenabil la domiciliu. Design rezistent la pierderi datorită capacului cu filet. Ultra-portabil cu roți mari și înălțime ergonomică a mânerului Roțile mari permit deplasarea sigură și confortabilă de la A la B, fie pe teren accidentat și pe aleile din grădină, fie pe trepte și pe terase. Mânerul telescopic din aluminiu poate fi scos pentru un transport ușor, apoi împins înapoi pentru a economisi spațiu atunci când este depozitat.