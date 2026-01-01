Rezervor de apă WT 12l | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-351.0Rezervorul mobil de apă de 12 litri este completarea perfectă pentru dispozitivul de curățare cu presiune medie cu baterii OC 6-18, care este disponibil separat.
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
3.3
Greutate cu ambalaj (kg)
4.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
306 x 322 x 586
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.