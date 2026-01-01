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    RM 553 Detergent universal 5L | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Recipientă de detergent universal Kärcher, ediție limitată, cu etichetă galbenă și capac alb.

    RM 553 Detergent universal 5L

    Cod produs: 6.296-181.0

    Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.