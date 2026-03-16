Roboți de curățat geamuri

Roboții pentru geamuri Kärcher curăță automat, inclusiv marginile și zonele greu accesibile. RCW 2 oferă viteză cu discuri rotative și duze ultrasonice, iar RCW 4 detectează suprafețe fără ramă datorită tehnologiei cu senzori.
De aceea, roboții noștri nu doar funcționează autonom, ci și rapid. Cu un timp de curățare de doar 2,5 minute pe metru pătrat (RCW 2: 3 min/m²), geamurile vor fi curate în cel mai scurt timp. Modelele RCW utilizează o planificare sistematică a traseului pentru a curăța întreaga suprafață a ferestrei.
Sistemul nostru de pulverizare ultrasonică asigură distribuirea uniformă a detergentului pe întreaga suprafață a geamului. Datorită pulverizării sub formă de ceață ultra-fină, reziduurile de apă și picăturile inestetice devin o amintire. Astfel, lavetele de curățare sunt umezite optim, pentru un rezultat fără urme și cu strălucire impecabilă.
În cazul modelului RCW 4, laveta este umezită direct și continuu printr-un sistem precis de pompare, astfel încât nu apare dispersie a pulverizării nici măcar în exterior. Detergentul special dezvoltat nu doar asigură geamuri impecabil de curate, ci le menține curate pentru mai mult timp, deoarece apa de ploaie se scurge mai rapid, prevenind murdărirea rapidă a acestora.
Forța puternică de aspirare menține robotul fixat în siguranță pe geam. Pot fi curățate în mod fiabil și geamuri cu o înclinație de până la 45 de grade. Chiar și în cazul unei pene de curent sau al unei întreruperi, o baterie de urgență integrată asigură menținerea robotului pe geam timp de încă 40 de minute, fără a cădea brusc.
Cablul de siguranță inclus este deosebit de util pentru utilizarea la exterior, la înălțime. Acesta poate fi atașat de robot cu un cârlig și fixat, de exemplu, de piciorul unei mese din interior sau de o galerie de perdea, prevenind astfel căderea pe trotuare sau pe carosabil.
Ca lider de piață în curățarea geamurilor, ne-am demonstrat deja expertiza cu aspiratoarele de geam Kärcher Window Vac și detergenții noștri special dezvoltați pentru rezultate fără urme. Odată cu noii roboți de curățat geamuri, facem pasul decisiv mai departe.
Cu această combinație inovatoare de produse, îți oferim o soluție completă pentru geamuri perfect curate și toate suprafețele netede, acoperind întregul spectru al curățării. Nu îți oferim doar produse, ci și toată expertiza necesară pentru rezultate impecabile.
Robotul de curățat geamurile RCW 4 înlocuiește curățarea manuală a ferestrelor mari și greu accesibile și asigură vizibilitate clară. Chiar și suprafețele din sticlă fără ramă sunt curățate rapid și fiabil datorită navigației sistematice cu patru senzori. Pentru rezultate optime, laveta din microfibră este umezită cu detergent prin șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și dispersia pulverizării în bătaia vântului.
Cei patru senzori multifuncționali detectează nu doar ramele ferestrelor și alte obstacole, ci și marginile suprafețelor din sticlă fără ramă.
Pentru rezultate optime de curățare, cele șase duze umezesc continuu laveta cu exact cantitatea necesară de apă.
RCW 4 dispune de un rezervor de 150 ml cu indicator de nivel al soluției de curățare.
Laveta oferă o absorbție excelentă a murdăriei și a umezelii. Poate fi utilizată pe ambele părți și se fixează ușor pe dispozitiv datorită sistemului cu scai. După utilizare, poate fi curățată igienic și simplu în mașina de spălat.
Operare intuitivă și simplă. Culoarea LED-ului indică starea actuală a dispozitivului.
Thanks to its emergency battery, the window cleaning robot can remain on the window for 40 minutes even without a power supply. The 4-metre-long safety rope holds the robot in place in the event of a fall.
Diferitele moduri de curățare și starea dispozitivului sunt comunicate prin voce.
Design compact și ușor, cu mâner ergonomic pentru confort maxim.
Flexibilitate totală chiar și pentru ferestre mari și greu accesibile, datorită cablului de 5 metri.
Transmisia antiderapantă asigură mișcare stabilă fără alunecare.
Cu o putere de 3.000 Pa, robotul de curățat geamurile este fixat ferm pe suprafața geamului.
Curățare fără efort a geamurilor și mai mult timp pentru tine: cu robotul de curățat geamurile RCW 2, acest lucru este ușor de realizat. Două discuri rotative și două duze de pulverizare cu detergent Kärcher de înaltă calitate asigură rezultate perfecte. Și rapid: RCW 2 are nevoie de doar trei minute pe metru pătrat – geamuri curate în cel mai scurt timp. Datorită designului său compact, robotul este ideal și pentru ferestrele de dimensiuni mici.
Doi senzori
Cei doi senzori laterali detectează fiabil ramele ferestrelor și alte obstacole, adaptând navigația în consecință.
Duze de pulverizare
Rezervor de detergent
RCW 2 dispune de un rezervor de 70 ml. Orificiul de umplere este amplasat sub laveta de curățare.
Lavetă din microfibră
Laveta rotundă oferă o preluare excelentă a murdăriei și o absorbție eficientă a umezelii. Alunecă ușor pe suprafața sticlei și poate fi utilizată pe ambele părți. După utilizare, poate fi curățată igienic și simplu în mașina de spălat.
Buton ON/OFF și LED de stare
Dispozitivul se remarcă prin operare intuitivă. Culoarea LED-ului indică starea curentă de funcționare.
Sistem de siguranță
Protecție dublă: bateria de urgență integrată menține robotul fixat pe geam timp de până la 40 de minute, chiar și în cazul unei pene de curent. În plus, cablul de siguranță de 4 metri oferă protecție împotriva căderii.
Redare vocală
Redarea vocală informează despre diferitele moduri de curățare și starea curentă a dispozitivului.
Design
Manipulare fără efort datorită geutății reduse și a mânerului ergonomic.
Cablu de alimentare lung
Datorită cablului de alimentare de 5 m, RCW 2 poate ajunge și la ferestre mari sau greu accesibile, oferind flexibilitate maximă.
Roți antiderapante
Roțile antiderapante oferă aderență optimă, permițând o direcție precisă.
Turbina de aspirare
Cu o putere de 3.300 Pa, robotul de curățat geamurile este fixat ferm pe suprafața geamului.
Curățare rapidă
Modul de curățare rapidă este potrivit pentru geamuri ușor murdare și pentru curățarea periodică.
Curățare intensivă
În modul de curățare intensivă, geamurile sunt curățate temeinic. În acest mod, robotul parcurge suprafața geamului de două ori, apoi o lustruiește în modul uscat și, la final, efectuează o trecere completă de-a lungul marginilor.
Curățare punctuală
Modul de curățare punctuală este ideal pentru curățarea intensivă a unei zone restrânse. Robotul se deplasează înainte și înapoi, pe curse scurte, îndepărtând chiar și petele persistente.
Lustruire
Pentru finisajul perfect, robotul șterge geamul fără a mai adăuga detergent, îndepărtând eventualele reziduuri rămase.
Mod manual
Telecomanda inclusă permite nu doar deplasarea manuală a robotului de curățare a geamurilor în toate direcțiile, ci și recuperarea facilă a acestuia de pe ferestre și din zone greu accesibile, în orice moment.