Roboți de curățat geamuri

Sistemul nostru de pulverizare ultrasonică asigură distribuirea uniformă a detergentului pe întreaga suprafață a geamului. Datorită pulverizării sub formă de ceață ultra-fină, reziduurile de apă și picăturile inestetice devin o amintire. Astfel, lavetele de curățare sunt umezite optim, pentru un rezultat fără urme și cu strălucire impecabilă.

În cazul modelului RCW 4, laveta este umezită direct și continuu printr-un sistem precis de pompare, astfel încât nu apare dispersie a pulverizării nici măcar în exterior. Detergentul special dezvoltat nu doar asigură geamuri impecabil de curate, ci le menține curate pentru mai mult timp, deoarece apa de ploaie se scurge mai rapid, prevenind murdărirea rapidă a acestora.