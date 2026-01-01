Rolă multi-suprafațe FCV4 | Kärcher

Simplu de curățat: rola multi-suprafețe pentru aspiratorul cu funcție de spălare Kärcher FCV 4 asigură curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli – chiar și a parchetului. Rola multi-suprafețe de înaltă calitate nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură. Mai sustenabil: rola este lavabilă la mașină până la 60 °C.

Pure!Roll® cu microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Curățenie deosebită Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.) În combinație cu sistemul cu două rezervoare folosit la aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher, acestea elimină în mod fiabil până la 99% din toate bacteriile de pe pardoseală – conform testelor de laborator.