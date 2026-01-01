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    Rolă multi-suprafațe KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Rola de curățare Kärcher, albă cu dungi galbene, pe fundal alb.

    Rolă multi-suprafațe KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Cod produs: 2.863-384.0

    • 3-în-1 Xtra!Clean – pentru curățarea pardoselilor dure, compatibil cu aspiratoarele mop Kärcher