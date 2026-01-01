Rolă multi-suprafațe KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

Simplu de curățat: rola multi-suprafațe pentru aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher KFL 1, FCV 2 și FCV 3 asigură curățarea și întreținerea delicată a tuturor tipurilor de pardoseli – chiar și a parchetului. Rola multi-suprafațe de înaltă calitate nu lasă scame, este absorbantă și extrem de rezistentă la uzură.

100% microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Curățenie deosebită Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.) În combinație cu sistemul cu două rezervoare folosit la aspiratoarele cu funcție de spălare Kärcher, acestea elimină în mod fiabil până la 99% din toate bacteriile de pe pardoseală – conform testelor de laborator.