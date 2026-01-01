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    Rolă pentru pardoseli din piatră – KFL 1, FCV 2, FCV 3. | Kärcher

    Rolă de curățare albă cu dungi negre, atașată la un suport alb, pe fundal alb.

    Rolă pentru pardoseli din piatră – KFL 1, FCV 2, FCV 3.

    Cod produs: 2.863-401.0

    • 3-în-1 Xtra!Clean pentru aspiratoarele mop Kärcher, pardoseli dure nesensibile
    • Cu peri integrati pentru îndepărtarea murdăriei persistente