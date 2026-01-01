Rolă pentru pardoseli din piatră – KFL 1, FCV 2, FCV 3. | Kärcher

Rola pentru suprafețe din piatră este accesoriul ideal pentru curățarea în profunzime a pardoselilor dure nesensibile, precum piatra sau ceramica (nu este potrivită pentru pardoseli sensibile din piatră naturală, cum ar fi marmura sau teracota). Este compatibilă cu aspiratoarele mop KFL 1, FCV 2 și FCV 3. Datorită periilor integrate, rola pentru suprafețe din piatră îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă și redă strălucirea chiar și rosturilor sau suprafețelor neuniforme.

Microfibre de înaltă calitate Absorbție eficienta a murdăriei pentru rezultate bune de curățare. Peri integrați Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei persistente. Chiar și îmbinările și podelele inegale devin din nou radiante.