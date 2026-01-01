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    Rolă pentru suprafețe din piatră FCV 4 | Kärcher

    Rola de vopsit albă cu dungi negre, cilindrică, pe fundal alb.

    Rolă pentru suprafețe din piatră FCV 4

    Cod produs: 2.863-402.0

    • 3-în-1 Xtra!Clean pentru aspiratoarele mop Kärcher, pardoseli dure nesensibile
    • Cu peri integrati pentru îndepărtarea murdăriei persistente
    • Pure!Roll® – se poate spăla la mașina de spălat până la 60 °C